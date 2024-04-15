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У Південній Кореї скасували гастролі російського балету, - МЗС

Це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури.

У Південній Кореї скасували гастролі російського балету, - МЗС
У Південній Кореї скасували гастролі російського балету
Фото: Пресслужба МЗС України

З ініціативи МЗС України скасували гастролі російського балету в Південній Кореї.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Виступ російської прими-балерини із проєктом “Моданс” у Сеульському Артцентрі та “Гала-концерт балету Большого театру” у столиці Південної Кореї вже не відбудеться”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що виступ росіян скасовано завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів. 

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Це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури, наголосили в МЗС України.

“Російській “культурній” пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів”, - підсумували українські дипломати.

  • Через виступ у Кремлі в Литві скасували виступ італійця Пупо.
  • Фестиваль "Віденські фестивальні тижні" скасував концерт грецько-російського диригента Теодора Курентзіса.
  • Американська співачка LP (Лаура Перголіцці) поділилась в Instagram відео, на якому вона була в худі, прикрашеному кольорами російського прапора та написом “LP Russia Official”. Наступного дня каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту співачки.
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