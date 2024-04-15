У Південній Кореї скасували гастролі російського балету, - МЗС

Це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури.

З ініціативи МЗС України скасували гастролі російського балету в Південній Кореї.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Виступ російської прими-балерини із проєктом “Моданс” у Сеульському Артцентрі та “Гала-концерт балету Большого театру” у столиці Південної Кореї вже не відбудеться”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що виступ росіян скасовано завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.

Це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури, наголосили в МЗС України.

“Російській “культурній” пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів”, - підсумували українські дипломати.