У Південній Кореї скасували гастролі російського балету, - МЗС

З ініціативи МЗС України скасували гастролі російського балету в Південній Кореї.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Виступ російської прими-балерини із проєктом “Моданс” у Сеульському Артцентрі та “Гала-концерт балету Большого театру” у столиці Південної Кореї вже не відбудеться”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що виступ росіян скасовано завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.
Це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури, наголосили в МЗС України.
“Російській “культурній” пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів”, - підсумували українські дипломати.
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