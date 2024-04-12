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Заступник Єрмака Андрій Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ України

Натомість з МЗС звільнили Миколу Точицького. За даними УП, він перейде в Офіс на місце Сибіги.

Заступник Єрмака Андрій Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ України
Микола Точицький
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Уряд призначив Андрія Сибігу, який був заступником голови Офісу президента, першим заступником міністра закордонних справ України.

Водночас заступника глави МЗС Миколу Точицького звільнили. Про це повідомив народний депутат Тарас Мельничук.

За даними УП, Точицький натомість перейде працювати в Офіс президента, на місце Сибіги.

Окрім цього, на сьогоднішньому засіданні уряд призначив Лоссовського Ігоря Євгеновича заступником Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До цього він був заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Хто такий Андрій Сибіга

З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року був звільнений із посади указом президента Володимира Зеленського. 31 травня 2021 року став заступником керівника Офісу Президента України

На цій посаді займався міжнародною політикою, брав участь в перемовинах з іноземними дипломатами, зокрема спецпредставником Китаю.

Фото: president.gov.ua

Хто такий Микола Точицький

Микола Точицький має ранг надзвичайного і повноважного посла. У вересні 2021 став заступником міністра закордонних справ України, а до того був послом в Єврсоюзі.

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький
Фото: Укрiнформ
Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький

2017-2021 – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

2016-2021 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

2010-2016 – Постійний Представник України при Раді Європи.

2008-2010 – Перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України.

2005-2008 – Генеральний консул України в Сан-Франциско.

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