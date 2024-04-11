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Зеленський і Дуда обговорили двосторонню безпекову угоду і підготовку до саміту миру

Зеленський наголосив, що Україна критично потребує посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО.

Зеленський і Дуда обговорили двосторонню безпекову угоду і підготовку до саміту миру
Володимир Зеленський і Анджей Дуда на полях саміту Ініціативи трьох морів
Фото: ОПУ

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Польщі Анджеєм Дудою.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський розповів про російські удари по енергетичних об’єктах, ліквідацію наслідків та складну ситуацію в Харкові й наголосив, що Україна критично потребує посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО.

Президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, двосторонню безпекову угоду та співпрацю щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

  • Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом до Литви для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів.
  • На полях саміту він провів зустрічі з главою Литви, Латвії, Румунії, Чехії.
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