СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
ГоловнаПолітика

Умєров і міністр оборони Литви домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні

Сторони підписали відповідний Лист про наміри.

Умєров і міністр оборони Литви домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні
Рустем Умєров і Лаурінас Кащюнас
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді. За результатами зустрічіпідписали Лист про наміри. Документ надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.

Про це повідомили в Міноборони. 

"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Рустем Умєров.

Українська сторона детально поінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, а також про нагальні військові потреби України.

За словами Умєрова, провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України. 

На відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу вручили Орден князя Ярослава Мудрого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies