Умєров і міністр оборони Литви домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді. За результатами зустрічіпідписали Лист про наміри. Документ надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.

Про це повідомили в Міноборони.

"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Рустем Умєров.

Українська сторона детально поінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, а також про нагальні військові потреби України.

За словами Умєрова, провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України.

На відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу вручили Орден князя Ярослава Мудрого.