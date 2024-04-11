Умєров і міністр оборони Литви домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з Міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом під час його першого закордонного візиту на посаді. За результатами зустрічіпідписали Лист про наміри. Документ надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі.
Про це повідомили в Міноборони.
"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - сказав Рустем Умєров.
Українська сторона детально поінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, а також про нагальні військові потреби України.
За словами Умєрова, провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів є надзвичайно важливою для оборони України.
На відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу вручили Орден князя Ярослава Мудрого.
- Вчора із новопризначеним міністром оборони Литви зустрівся президент України.
- А вже сьогодні, 11 квітня, Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Також заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.
- Минулого тижня Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. На зустрічі узгодили графік графік роботи над підготовкою документа.
- Також нещодавно стало відомо, що Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників і виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених