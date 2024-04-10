Десятки британських компаній приїхали до Києва на оборонну конференцію

Україна і Велика Британія підписали рамкову угоду про співпрацю в сфері оборонних матеріалів.

Підписання провели в межах Конференції британської-оборонного співробітництва. Про це повідомили на сайті Міноборони України.

Від України угоду уклали міністр оборони Рустем Умєров і міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, а від Британії – державний міністр з торговельної політики Грег Хендс.

Умєров закликав представників десятків британських компаній, які взяли участь у форми, інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.

Міноборони назвало угоду дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі. Очікується, що вона відкриє шлях до надання більшої підтримки з боку Великої Британії та залучення "найпрогресивніших британських технологій для оборони України".

Загалом у конференції взяли участь близько 30 британських оборонних компаній, наводить дані Reuters The Guardian. Грег Хендс висловив надію, що укладена угода принесе Україні переваги на полі бою та допоможе українській економіці.