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Міноборони Британії: Росія цього року хоче найняти 400 000 контрактників

Також вона хоче призвати 150 000 строковиків. 

Міноборони Британії: Росія цього року хоче найняти 400 000 контрактників
Окупанти ведуть обстріл мінометом 2С4 «Тюльпан» поблизу Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росія навесні збирається призвати близько 150 000 строковиків віком від 18 до 30 років. Ці люди проходитимуть військову службу протягом року, але не повинні бути задіяні в війні в Україні.

Призовники зазвичай розподіляються по гарнізонах на всій російській території. Однак деякі з них, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону місцях, йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії. 

Водночас Росія цього року прагне найняти близько 400 000 військовослужбовців за контрактом. Контрактники мають укомплектувати російські війська в Україні та збільшити загальну чисельність збройних сил до 1,32 мільйона зараз та 1,5 мільйона згодом.

"Російські війська в Україні укомплектовані військовослужбовцями за контрактом і деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, це, швидше за все, буде непопулярним. Втрати серед бійців-добровольців більше толерує суспільство", – йдеться у повідомленні. 

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