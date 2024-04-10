Міноборони Британії: Росія цього року хоче найняти 400 000 контрактників

Росія навесні збирається призвати близько 150 000 строковиків віком від 18 до 30 років. Ці люди проходитимуть військову службу протягом року, але не повинні бути задіяні в війні в Україні.

Призовники зазвичай розподіляються по гарнізонах на всій російській території. Однак деякі з них, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону місцях, йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії.

Водночас Росія цього року прагне найняти близько 400 000 військовослужбовців за контрактом. Контрактники мають укомплектувати російські війська в Україні та збільшити загальну чисельність збройних сил до 1,32 мільйона зараз та 1,5 мільйона згодом.

"Російські війська в Україні укомплектовані військовослужбовцями за контрактом і деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На військовослужбовців строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім проходили службу в Україні. Ймовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, це, швидше за все, буде непопулярним. Втрати серед бійців-добровольців більше толерує суспільство", – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2024.



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