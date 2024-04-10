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​"Укренерго" може відновити значний обсяг ушкоджень енергосистеми

На відновлення вплине кількість російських атак та чи матиме енергосистема ресурси.

​"Укренерго" може відновити значний обсяг ушкоджень енергосистеми
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

За позитивного сценарію "Укренерго" відновить якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, який було завдано ворогом в цьому році. Таким чином до зими рівень потужності енергосистеми буде приблизно таким, як минулого року. 

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він також додав, що за песимістичним сцерієм росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі.

"Питання буде полягати в тому, наскільки наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість з якою ворог нищить українську енергетику. Також буде важливо, чи матиме українська енергосистема відповідний ресурс для того щоб швидко відновлюватись. Оці два фактори напевно будуть ключовими", – наголосив Володимир Кудрицький.

За його словами, паралельно із відновленням, можливо, потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу. 

Нещодавно в "Укренерго" повідомили, що росіяни змінили тактику обстрілів енергетичних об’єктів УкраїниВорог намагається уразити як здатність нашої держави виробляти електроенергію, так і здатність її транспортувати магістральними мережами.

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