Ремонт, децентралізація, ППО: в уряді розповіли, як готуватимуть енергетику до зими

У Фонд підтримки енергетики України партнери вже внесли понад 405 млн євро, їх витратять на закупівлю обладнання для тих регіонів, де ситуація в енергосистемі найважча.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через російські обстріли до наступної зими необхідно мінімізувати ризики для енергосектору. Зокрема, провести необхідні ремонти завдяки підтримці партнерів. Також провести децентралізацію генерації та посилити ППО.

Про це повідомив прем’єр на засіданні уряду.

"Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об’єкти енергетики. Насамперед ідеться про теплову генерацію. Наше завдання – до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору. Зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно", – зазначив він.

Одним із верторів роботи у цьому напрямку Шмигаль назвав ремонти й залучення допомоги від партнерів.

"Великі надії покладаємо на Фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро", – заявив очільник уряду.

За його словами, пріоритетно спрямовують кошти на закупівлю обладнання для тих регіонів, де ситуація найважча. Зокрема, для Харкова та Харківщини.

Ще одним напрямком роботи є децентралізація генерації.

"Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих розосереджених об’єктів. Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримають роботу критичної інфраструктури громад. Будемо нарощувати інтенсивність робіт у цій сфері", – сказав Шмигаль.

Також він наголосив, що потрібно посилювати протиповітряну оборону.

"Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди", – зазначив прем’єр.