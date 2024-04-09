Представник ГУР заявив, що “виведений із ладу” ракетний корабель “Серпухов” Росія хотіла перекинути у Чорне море

У ГУР кажуть, що для відновлення корабля треба тривалий час.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російський ракетний корабель “Серпухов”, який, за даними ГУР, був виведений із ладу на Балтиці, не брав участі в російсько-українській війні і через втрату частини Чорноморського флоту РФ розглядався для перекидання в Чорне море.

“Враховуючи втрати Чорноморського флоту такі сценарії компенсації розглядаються ворогом”, – зазначив він.

За його словами, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне технологічне обладнання виведене з ладу. Щоб відремонтувати судно, треба тривалий час.

“Перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі. У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини”, – сказав Юсов.

Він додав, що для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає.

Напередодні ГУР повідомило, що у Калінінградській області РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов". Повністю знищені всі його засоби звʼязку та автоматизації.