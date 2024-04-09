Без убивць і ґвалтівників: комітет рекомендував Раді законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби

Правоохороний комітет рекомендував альтернативний законопроєкт, який не дає права на умовно-дострокове звільнення засудженим за убивства, зґвалтування та ДТП із жертвами.

Комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді розглянути в першому читанні законопроєкт 11079-1, що передбачає звільнення деяких категорій злочинців для військової служби за контрактом.

Це – доопрацьована редакція від депутатів. Про рішення в коментарі LB.ua повідомив перший заступник голови цього комітету Андрій Осадчук.

У рекомендованій версії законопроєкту вилучили право на звільнення з метою військової служби для ґвалтівників, вбивць, порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до загибелі людей.

"Проект Закону є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду» (реєстраційний No 11079 від 13.03.2024). Необхідність внесення цього проекту Закону обумовлена недоцільністю залучення до військової служби осіб, які вчинили кримінальні правопорушення щодо умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, порушенням правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб", – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт пропонує зміни до Кримінального кодексу України – у частині врегулювання питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання осіб для проходження військової служби за контрактом з метою безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності, а також встановлення відповідальності за ухилення від проходження військової служби такими особами. При цьому умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовуватиметься до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1 цього Кодексу.

Також він пропонує зміни у частині покладання на командирів військових частин функцій зі здійснення адміністративного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, а також взяття таких осіб на окремий облік у військовій частині.