У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону

Зокрема, пропонують запровадити грошові виплати за знищення чи захоплення озброєння та військової, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки противника, а кабінет військовозобов'язаного зробити правом, а не обов'язком.

Правки до закону про мобілізацію (фото ілюстративне)

Сьогодні, 6 квітня у Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки продовжили розгляд законопроекту про мобілізацію. Зокрема, переглянули деякі попередні рішення та розглянули комітетські правки. Йшлося, зокрема, про кабінет військовозобов'язаного та мотивацію до служби.

Про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

"Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму", – написала вона.

Також додала, що Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Серед інших правок, після додаткового обговорення на прохання Міноборони розглянули впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного.

"Після додаткового обговорення на прохання МО - впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов’язок", – азначила нардепка.

Також Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію.

У редакції, яку взяли за основу, йдеться, що громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів. Також щомісячно повинна виплачуватися додаткова винагорода, порядок виплати якої повинен визначити Кабмін.

Як йдеться у повідомленні, військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань мають виплачувати одноразову винагороду в розмірі 70 000 гривень.

Також військовослужбовцям мають надавати винагороду за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.

та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року. Нардепка повідомила, що військовослужбовцям щомісячно надаватиметься винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проте це не стосуватиметься військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу.

служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проте це не стосуватиметься військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу. Військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50-відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

50-відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України та після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби; Зазначається, що також не нараховуватимуться штрафні санкції , пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля; Крім іншого, зараховуватиметься один місяць служби за три місяці, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Фріз наголосила, що остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету. А ухвалення рішення щодо звільнення з військові служби перенесено на наступне засідання.

"Де-факто, розгляд законопроекту планується на наступному засіданні Верховної Ради України", – написала вона.

Законопроєкт про мобіліацію № 10449