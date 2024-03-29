Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)

У Комітеті планують, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні на початку квітня.

Комітет Верховної Ради з питань оборони сьогодні, 29 березня, завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію, повідомив член Комітету Вадим Івченко.

Івченко додав, що наразі йде робота над додатковими правками Комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації.

За його словами, планується, що Рада розгляне законопроєкт у другому читанні на початку квітня.

Зі свого боку, ще один член Комітету Олександр Федієнко повідомив, які питання були розглянуті:

У перехідних положеннях зафіксували редакцію щодо гармонізації реєстрів людей з інвалідністю (мінсоц) та реєстром МО “Оберіг”.

Комітет не підтримав пропозицію щодо переогляду людей з інвалідність 2-3 групи, які отримали цю інвалідність до 24 лютого. Але це питання буде окремо розглянуто на засіданні комітету – щодо саме групи.

Щодо здобувачів освіти все залишиться як є. Зокрема і для аспірантів.

Проговорили питання щодо можливості звільнення людей, які непридатні до військової служби з категорії обмежено придатних. Федієнко нагадав, що у законопроєкті 10313 вже скасували обмежено придатних, тобто є категорії придатні або не придатні.

Теж саме стосується тих, хто має довідку обмежено придатний – треба проходити ВЛК.

Надали можливість отримувати консульські послуги (за кордоном) без підтвердження наявності таких людей у військовому обліку – саме послуги.

За його словами, до наступної п’ятниці є велика ймовірність, що законопроєкт буде переданий до Ради.

Федієнко зауважив, що це не остаточні зміни. Комітет своїми правками може змінити ще деякі норми.

Оновлено. Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що комітет нацбезпеки завершив обговорення 4269 поправок до проєкту до мобілізації.

Вона зазначила, що наступного тижня комітет працюватиме над узгодженими комітетськими правками.

“Є шанс, що всередині квітня законопроєкт можуть винести на розгляд зали”, – написала Геращенко.

Законопроєкт про мобіліацію № 10449