У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок атаки РФ на Камְ’янське

У Дніпропетровській області в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки напередодні.
Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні. Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими… На жаль…", – написав Лисак.
Також додав, що досі госпіталізований 47-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Решта травмованих тієї ночі – оговтуються вдома.
- В ніч на 29 березня над Дніпропетровщиною збили 12 російських ракет і 12 "шахедів". Тоді постраждали шестеро людей, серед них - п'ятирічна дитина.
- Тоді ж росіяни під час чергової масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах України. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.