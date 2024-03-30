У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок атаки РФ на Камְ’янське

У Дніпропетровській області в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки напередодні.

Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні. Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими… На жаль…", – написав Лисак.

Також додав, що досі госпіталізований 47-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Решта травмованих тієї ночі – оговтуються вдома.