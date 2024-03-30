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У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок атаки РФ на Камְ’янське

Чоловікові було 36 років.

У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок атаки РФ на Камְ’янське
Наслідки атаки по Нікопольщині (фото ілюстративне)
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області в лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки напередодні.

Про це інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цим ранком у лікарні помер 36-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Кам’янське напередодні. Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими… На жаль…", – написав Лисак.

Також додав, що досі госпіталізований 47-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Решта травмованих тієї ночі – оговтуються вдома.

  • В ніч на 29 березня над Дніпропетровщиною збили 12 російських ракет і 12 "шахедів". Тоді постраждали шестеро людей, серед них - п'ятирічна дитина.
  • Тоді ж росіяни під час чергової масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах України. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
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