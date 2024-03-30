Херсонщина знову опинилася під ворожими обстрілами, загинула людина

Є влучання у стільникову вежу та складське приміщення.

Впродовж доби російська армія обстріляла Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та місто Херсон. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.