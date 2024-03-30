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Окупанти зруйнували в Україні 15 судів, ще 124 пошкоджені обстрілами

За словами голови Вищої ради правосуддя, на відновлення роботи у цих приміщеннях потрібно майже 2 мільярди гривень.

Окупанти зруйнували в Україні 15 судів, ще 124 пошкоджені обстрілами
Фото: Сергій Нужненко

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик розповів про наслідки повномасштабної війни Росії проти України для інфраструктури вітчизняних судів.

За його словами, які цитує Укрінформ, 124 приміщення, в яких здійснювалося судочинство, так чи інакше постраждали від ворожих обстрілів. 15 будівель судів повністю знищені.

Для відновлення роботи у пошкоджених будівлях з урахуванням ремонтів та закупівлі нового обладнання та меблів замість тих, які були виведені з ладу, знадобиться 1,9 мільярда гривень - і це лише попередня оцінка.

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