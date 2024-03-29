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Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач Су-27, — ВМС

Пілот винищувача врятувався.

Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач Су-27, — ВМС
Фото: twitter.com/Puolustusvoimat

Російська ППО вчора, 28 березня, збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілоту вдалося врятуватися.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами", — заявив він.

За словами речника ВМС, на той момент у Севастополі була тривога і ППО була у бойовій готовності. 

“Мабуть хтось хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися: свій чи чужий і збив свій літак", – додав Плетенчук.

За словами речник ВМС, пілот Су-27 врятувався, проте сам літак фактично знищений.

  • Вчора повідомлялося, що поблизу окупованого Севастополя пролунав вибух, після якого в мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано падіння російського літака Су-27 в море.
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