Російська ППО збила над окупованим Кримом власний винищувач Су-27, — ВМС

Російська ППО вчора, 28 березня, збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілоту вдалося врятуватися.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.
"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами", — заявив він.
За словами речника ВМС, на той момент у Севастополі була тривога і ППО була у бойовій готовності.
“Мабуть хтось хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися: свій чи чужий і збив свій літак", – додав Плетенчук.
За словами речник ВМС, пілот Су-27 врятувався, проте сам літак фактично знищений.
- Вчора повідомлялося, що поблизу окупованого Севастополя пролунав вибух, після якого в мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано падіння російського літака Су-27 в море.