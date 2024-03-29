Умєров обговорив спільне інвестування у виробництво зброї із главою Нацасамблеї Франції

Під час розмови дипломати обговорили закупівлі французької зброї.

Очільник Міноборони України Рустем Умеров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве та обговорив спільні інвестиції у французькі оборонні технології.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

"Був радий зустрітися в Києві з головою Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве. Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні для відсічі російській агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", — зазначив Умєров.

Умєров високо оцінив продуктивну співпрацю з його французьким колегою, Себастьяном Лекорню. Він зазначив, що вони в постійному контакті з ним і його командою.

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію. Потужності українського оборонно-промислового комплексу мають бути включені в європейський план військового виробництва", — підкреслив глава міноборони.