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Умєров обговорив спільне інвестування у виробництво зброї із главою Нацасамблеї Франції

Під час розмови дипломати обговорили закупівлі французької зброї.

Умєров обговорив спільне інвестування у виробництво зброї із главою Нацасамблеї Франції
Фото: Рустем Умєров

Очільник Міноборони України Рустем Умеров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве та обговорив спільні інвестиції у французькі оборонні технології.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

"Був радий зустрітися в Києві з головою Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве. Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні для відсічі російській агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", — зазначив Умєров.

Умєров високо оцінив продуктивну співпрацю з його французьким колегою, Себастьяном Лекорню. Він зазначив, що вони в постійному контакті з ним і його командою.

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію. Потужності українського оборонно-промислового комплексу мають бути включені в європейський план військового виробництва", — підкреслив глава міноборони.

  • Раніше повідомлялося, що Франція зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar, збільшить постачання снарядів та передасть 400 безпілотників.
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