Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія захищатиме свої НПЗ від українських дронів системами РЕБ "Шпак", — партизани

На НПЗ застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.

Росія захищатиме свої НПЗ від українських дронів системами РЕБ "Шпак", — партизани
Фото: 72.ru

Керівникам нафтопереробних заводів Кремлівська верхівка дала вказівки закупити системи радіоелектронної боротьби та застосовувати "маскування" від ударів дронів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією партизанів, очільників російських підприємств зобов'язали купувати РЕБ, зокрема мобільні комплекси типу "Шпак".

Саме такі системи РЕБ, як повідомили в "АТЕШ", активно застосовують війська РФ у війні проти України.

"Системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли", — інформують в "АТЕШ".

Як додають партизани, передбачається, що на передові технології, які використовуються в українських безпілотниках, роблять їх складнішими для виявлення та перехоплення.

"Також на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення", — розповіли представники руху спротиву окупації.

  • Британська розвідка: для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетичної промисловості, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies