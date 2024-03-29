Росія захищатиме свої НПЗ від українських дронів системами РЕБ "Шпак", — партизани

На НПЗ застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.

Керівникам нафтопереробних заводів Кремлівська верхівка дала вказівки закупити системи радіоелектронної боротьби та застосовувати "маскування" від ударів дронів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією партизанів, очільників російських підприємств зобов'язали купувати РЕБ, зокрема мобільні комплекси типу "Шпак".

Саме такі системи РЕБ, як повідомили в "АТЕШ", активно застосовують війська РФ у війні проти України.

"Системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли", — інформують в "АТЕШ".

Як додають партизани, передбачається, що на передові технології, які використовуються в українських безпілотниках, роблять їх складнішими для виявлення та перехоплення.

"Також на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення", — розповіли представники руху спротиву окупації.