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Російські окупанти вдарили по Куп'янську, поранено мирного жителя

Також пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки.

Російські окупанти вдарили по Куп'янську, поранено мирного жителя
Фото: прокуратура Харківської області

Росіяни атакували з артилерії Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого поранення отримав літній чоловік, пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, 29 березня близько 13:35 російські військові вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Отримав поранення чоловік 87 років. Пошкоджено адміністративну будівлю та житлові будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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