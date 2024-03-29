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Українські прикордонники знищили черговий "Муром-М" на Запорізькому напрямку

Ворожу техніку знищили за допомогою FPV-дрона.

Українські прикордонники знищили черговий "Муром-М" на Запорізькому напрямку
Фото: скріншот

Під час бойової роботи на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". 

Про це повідомили у Бердянській МВА.

"Наші прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили й знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на Запорізькому напрямку.

У ДПСУ додали, що знищили ворожу техніку за допомогою FPV-дрона, який зробив свою справу швидко та якісно.

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