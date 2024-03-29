Під час бойової роботи на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомили у Бердянській МВА.

"Наші прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили й знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на Запорізькому напрямку.

У ДПСУ додали, що знищили ворожу техніку за допомогою FPV-дрона, який зробив свою справу швидко та якісно.