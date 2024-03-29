На Херсонщині аграрій підірвався на російській вибухівці.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, це сталося під час виконання польових робіт поблизу села Тополине.

"Тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації техніка загорілася. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 50-річного чоловіка", - повідомив Прокудін.

Очільник Херсонщини наголосив, що близько 60% херсонських полів – потенційно заміновані. "Працювати безпечно лише на тих землях, які обстежили сапери", - додав Прокудін.