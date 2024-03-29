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Ворог вночі вдарив по критичній інфраструктурі Черкащини. Зруйновано складські приміщення

Люди не постраждали.

Ворог вночі вдарив по критичній інфраструктурі Черкащини. Зруйновано складські приміщення
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Країна-агресор масовано атакувала інфраструктуру Черкащини, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва органів прокуратури Черкаської області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч з 28 на 29 березня 2024 року збройні сили країни-агресора атакували територію Черкаської області.

Близько 23:30 ворог наніс удари по інфраструктурі обласного центру із використанням БпЛА. Внаслідок атаки у Черкасах зруйновано складське приміщення.

Після 5:00 нова атака ворога була спрямована на критичну інфраструктуру. Зазнали пошкоджень та руйнувань нежитлові приміщення й інші споруди.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

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