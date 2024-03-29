Офіцеру Апарату Головнокомандувача, який подарував гранати помічнику Залужного, змінили підозру

Замість незаконного збуту боєприпасів офіцеру інкримінують їх привласнення і збут та вбивство з необережності.

Офіцеру Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував бойові гранати на день народження помічнику Валерія Залужного, змінили підозру.

З незаконного збуту боєприпасів її змінили на викрадення, привласнення і збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжких тілесних ушкоджень через необережність. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що офіцер вирішив привітати свого колегу Геннадія Частякова бойовими гранатами, але про їх справжність він його не попередив.

"Як наслідок, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження", – нагадали в Бюро.

ДБР уже завершило слідство, і його матеріали після ознайомлення з ними сторін будуть передані до суду.