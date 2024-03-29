Міноборони Румунії заявило, що на фермі біля кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника

Міністерство оборони Румунії заявило, що фрагменти безпілотника були знайдені на фермі поблизу кордону з Україною, повідомляє Sky News.

Відомство зазначає, що ферма розташована біля річки Дунай, яка розділяє Україну та Румунію на південно-західному кордоні України.

Кілька армійських пошукових груп були направлені для розслідування.

Повідомляється, що місцеві жителі чули «дивні звуки» і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

“Увечері 28 березня були ідентифіковані фрагменти, які, схоже, є частинами літального апарату [дрона] на сільськогосподарських угіддях на острові Великий Браїла (рум. Insula Mare a Brăilei)”, – повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Зазначається, що Міністерство оборони спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони проводить розслідування інциденту, який стався у п'ятницю, 29 березня.

Тим часом стало відомо, що прикордонна поліція Молдови чула вибухи з української території. Однак поліція Молдови заявила, що не знайшла підтверджень інформації про проліт російської ракети її територією.

Зазначимо, що російські безпілотники вже не раз порушували повітряний простір як Молдови, так і Румунії. Водночас Румунія є країною НАТО.

Сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.