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Молдова не знайшла підтверджень інформації про проліт російської ракети її територією

Прикордонна поліція чула вибухи з української території. 

Молдова не знайшла підтверджень інформації про проліт російської ракети її територією
Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Молдова не підтвердила дані про проліт російської ракети її територією під час нічної атаки на Україну. Однак патрулі країни чули вибухи, що лунали з українського боку, пише NewsMaker із посиланням на дані прикордонної поліції Молдови.

Близько 5:40 патрулі на КПП Окниця, Атаки, Косуець, Сорока чули щонайменше три вибухи на території України. Але системи моніторингу не зафіксували перетину молдовського простору.

"Щодо інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи нагляду і моніторингу повітряного простору не знайшли жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови", – сказала прикордонна поліція. 

  • Раніше російські ракети неодноразово залітали на молдовську територію, а іноді навіть падали там. 
  • Окрім того, торік одразу дві російські ракети залетіли до Молдови, звідки попрямували до Румунії – члена НАТО. 
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