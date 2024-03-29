Молдова не знайшла підтверджень інформації про проліт російської ракети її територією

Молдова не підтвердила дані про проліт російської ракети її територією під час нічної атаки на Україну. Однак патрулі країни чули вибухи, що лунали з українського боку, пише NewsMaker із посиланням на дані прикордонної поліції Молдови.

Близько 5:40 патрулі на КПП Окниця, Атаки, Косуець, Сорока чули щонайменше три вибухи на території України. Але системи моніторингу не зафіксували перетину молдовського простору.

"Щодо інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи нагляду і моніторингу повітряного простору не знайшли жодного несанкціонованого перетину повітряного простору Молдови", – сказала прикордонна поліція.