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Байден проведе рекордний захід зі збору коштів для виборчої кампанії

Мітинг та концерт у Нью-Йорку мають зібрати для команди чинного президента понад 25 мільйонів доларів. 

Байден проведе рекордний захід зі збору коштів для виборчої кампанії
Байден та Обама прибули до Нью-Йорка літаком Air One
Фото: GPB

У Нью-Йорку відбудеться мітинг та концерт на підтримку кандидата у президенти США і чинного господаря Білого дому Джо Байдена. Захід має встановити новий рекорд щодо обсягу зібраних коштів на фінансування виборчої кампанії: очікується, що команда демократа отримає понад 25 мільйонів доларів.

Як пише BBC, участь у заході, окрім самого Байдена, візьмуть двоє колишніх президентів США Барак Обама та Білл Клінтон

Станом на зараз кампанія демократа змогла зібрати вже 155 мільйонів доларів на підтримку переобрання Байдена: жоден інший кандидат від цієї партії не мав такого бюджету ще до початку літа перед виборами. Республіканці відчутно пасуть задніх: вони прозвітували про залучення 74 мільйонів доларів від спонсорів та прихильників для Дональда Трампа

Квитки на концерт коштували від 225 до пів мільйона доларів: за суму від 100 000 гарантована можливість сфотографуватися з трьома президентами. 

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