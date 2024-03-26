Байден посилив позиції проти Трампа в шести ключових штатах, − Bloomberg

Президент Джо Байден здобув перевагу проти республіканця Дональда Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що цьому передували п’ять місяців послідовної переваги Трампа і після звернення Байдена про стан країни, яке згуртувало демократів і пом’якшило занепокоєння щодо віку американського лідера.

Зрушення було значним у Вісконсині, де Байден випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти в лютому, і в Пенсільванії, де кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп мав перевагу у шість пунктів. У Мічигані політики мають нічию.

Наразі зарано прогнозувати чи є покращення результатів одноразовим, чи початком більш тривалої зміни в перегонах. Байден продовжує відставати від імовірного кандидата від Республіканської партії в чотирьох ключових штатах.

“Оптимістичніші цифри Байдена стають переломним моментом у поєдинку передвиборчих кампаній, який здавався заздалегідь визначеним протягом кількох місяців”, − додає Bloomberg.

Виборчі перегони у США