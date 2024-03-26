Байден посилив позиції проти Трампа в шести ключових штатах, − Bloomberg

Президент Джо Байден здобув перевагу проти республіканця Дональда Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них, пише Bloomberg.
Видання зазначає, що цьому передували п’ять місяців послідовної переваги Трампа і після звернення Байдена про стан країни, яке згуртувало демократів і пом’якшило занепокоєння щодо віку американського лідера.
Зрушення було значним у Вісконсині, де Байден випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти в лютому, і в Пенсільванії, де кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп мав перевагу у шість пунктів. У Мічигані політики мають нічию.
Наразі зарано прогнозувати чи є покращення результатів одноразовим, чи початком більш тривалої зміни в перегонах. Байден продовжує відставати від імовірного кандидата від Республіканської партії в чотирьох ключових штатах.
“Оптимістичніші цифри Байдена стають переломним моментом у поєдинку передвиборчих кампаній, який здавався заздалегідь визначеним протягом кількох місяців”, − додає Bloomberg.
Виборчі перегони у США
- Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, Байден вперше за тривалий час користується трохи більшою підтримкою американців, ніж Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
- 12 березня і Байден, і Трамп здобули номінації від відповідно демократичної та республіканської партій.
- Наразі Трамп відчуває потребу в готівці передвиборчої кампанії та проводить менше мітингів і заходів, тоді як чинний президент активізував зусилля щодо переобрання та активно атакує штати, включно з поїздкою до Північної Кароліни 26 березня.