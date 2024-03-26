Росія постачає нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, − Financial Times

Поставки стартували після того, як у серпні минулого року Пхеньян почав надсилати Москві тисячі контейнерів боєприпасів, які значно посилили Кремль у війні проти України.

Росія почала постачати нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, пише британська газета The Financial Times.

Згідно із супутниковими знімками, які надали FT аналітики Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), принаймні 5 північнокорейських танкерів вирушили у березні для збору нафтопродуктів у порту “Східний” на Далекому Сході Росії.

Поставки, які почалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії після того, як Рада Безпеки ООН − зі схвалення Москви − запровадила суворе обмеження на передачу нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном. Обмеження на імпорт дозволяють Північній Кореї отримувати лише 500 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів у рік. Поставки також можуть вважатися такими, що відповідають вимогам, лише якщо про них буде повідомлено санкційний комітет ООН.

"Ці поставки нафти являють собою повну фронтальну атаку на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", − сказав Г'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї.

Всі судна, які ходять під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для нафтопродуктів, відвідали один і той же причал російської нафтової компанії у “Східному”, де вони завантажувалися. Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з “Східного” до північнокорейського порту Чонджін, де їх розвантажили. “Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших суден у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять у порт і виходять з нього. Кілька з цих суден також мають статус ООН, тобто їм забороняється заходити навіть в іноземні порти, не кажучи вже про доставку нафти”, − сказав науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн.

Ці поставки почалися після того, як у серпні минулого року Північна Корея почала надсилати Росії тисячі контейнерів боєприпасів. Порт “Східний” також використовувався як хаб для російських кораблів, які ймовірно залучені до торгівлі зброєю між країнами.

“Те, що ми бачимо зараз, − це чітка бартерна домовленість “зброя в обмін на нафту”, яка відкрито порушує санкції, які Володимир Путін підписав особисто”, − підкреслив Гріффітс.

У RUSI зазначають, що задокументовані поставки нафти з порту “Східний” за лічені тижні можуть скласти 125 тисяч барелів нафтопродуктів − чверть дозволеної річної квоти.

FT додає з посиланням на джерела, що західні дипломати поспішають зберегти групу ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї, на тлі побоювань, що Росія може накласти вето на поновлення мандату цього органу. Посадовці відклали голосування щодо оновлення групи експертів минулого тижня після того, як РФ та Китай зробили пропозиції щодо послаблення її мандату.

“Хоча точаться суперечки щодо ефективності санкцій, зараз ми бачимо те, що почалося б, якби санкції було скасовано. Це дає Північній Кореї дуже значне посилення”, − додав Бірн.