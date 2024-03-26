Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
ГоловнаСвіт

Росія постачає нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, − Financial Times

Поставки стартували після того, як у серпні минулого року Пхеньян почав надсилати Москві тисячі контейнерів боєприпасів, які значно посилили Кремль у війні проти України.

Росія постачає нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, − Financial Times
Фото: EPA/UPG

Росія почала постачати нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, пише британська газета The Financial Times.

Згідно із супутниковими знімками, які надали FT аналітики Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), принаймні 5 північнокорейських танкерів вирушили у березні для збору нафтопродуктів у порту “Східний” на Далекому Сході Росії.

Поставки, які почалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії після того, як Рада Безпеки ООН − зі схвалення Москви − запровадила суворе обмеження на передачу нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном. Обмеження на імпорт дозволяють Північній Кореї отримувати лише 500 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів у рік. Поставки також можуть вважатися такими, що відповідають вимогам, лише якщо про них буде повідомлено санкційний комітет ООН.

"Ці поставки нафти являють собою повну фронтальну атаку на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", − сказав Г'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Всі судна, які ходять під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для нафтопродуктів, відвідали один і той же причал російської нафтової компанії у “Східному”, де вони завантажувалися. Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з “Східного” до північнокорейського порту Чонджін, де їх розвантажили. “Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших суден у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять у порт і виходять з нього. Кілька з цих суден також мають статус ООН, тобто їм забороняється заходити навіть в іноземні порти, не кажучи вже про доставку нафти”, − сказав науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн. 

Ці поставки почалися після того, як у серпні минулого року Північна Корея почала надсилати Росії тисячі контейнерів боєприпасів. Порт “Східний” також використовувався як хаб для російських кораблів, які ймовірно залучені до торгівлі зброєю між країнами.

“Те, що ми бачимо зараз, − це чітка бартерна домовленість “зброя в обмін на нафту”, яка відкрито порушує санкції, які Володимир Путін підписав особисто”, − підкреслив Гріффітс.

У RUSI зазначають, що задокументовані поставки нафти з порту “Східний” за лічені тижні можуть скласти 125 тисяч барелів нафтопродуктів − чверть дозволеної річної квоти.

FT додає з посиланням на джерела, що західні дипломати поспішають зберегти групу ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї, на тлі побоювань, що Росія може накласти вето на поновлення мандату цього органу. Посадовці відклали голосування щодо оновлення групи експертів минулого тижня після того, як РФ та Китай зробили пропозиції щодо послаблення її мандату.

“Хоча точаться суперечки щодо ефективності санкцій, зараз ми бачимо те, що почалося б, якби санкції було скасовано. Це дає Північній Кореї дуже значне посилення”, − додав Бірн.

  • Торік у червні Bloomberg писав, що Росія відновила постачання нафти до підсанкційної Північної Кореї вперше з 2020 року. Тоді йшлося, що країни відновили торгівлю єдиною залізницею наприкінці 2022-го. КНДР знайшла способи обійти обмеження ООН, наприклад, використовуючи перевалку товарів із корабля на корабель у відкритому морі.
  • За 2023 рік на енергоресурсах Кремль уторгував на чверть менше, ніж у 2022-му, − 100 млрд доларів, порахувала агенція Bloomberg. Проте продаж нафти й газу все ще є головною статтею доходів російського бюджету. Він дозволяє режиму Путіна триматися на плаву й навіть збільшувати воєнні видатки. Більше читайте у матеріалі LB.ua “Гроші на війну: заробітки Росії у 2023-му скоротилися. Але потрібні нові санкції”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies