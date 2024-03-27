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Найбільший у Молдові виробник олії призупинив роботу через брак українського соняшнику

На ринку залишилося лише близько 100 000 тонн насіння, і фермери не хочуть його продавати зараз, сподіваючись, що ціни підвищаться.

Найбільший у Молдові виробник олії призупинив роботу через брак українського соняшнику
Соняшник
Фото: EPA/UPG

Найбільший у Молдові виробник олії - компанія Floarea Soarelui - призупинив роботу через брак українського соняшнику.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на місцеве видання Mold-Street.

Директорка заводу Стела Островецкі пояснила, що імпортувати насіння соняшника наразі не вдається через непрацездатність механізму ліцензування, запровадженого в жовтні 2023 року.

"Ми на 20 днів припиняли роботу у січні 2024 року, зараз знову зупинено завод у Бєльцях, як і завод Danube Oil у Джурджулештах. Ми не можемо закупити на ринку Молдови достатню кількість соняшникового насіння. У січні 2024 року ми спробували отримати право імпорту насіння з України, але спеціалізована комісія мінсільгоспу не видала нам ліцензію", - зазначила вона.

З її слів, підприємство може переробляти понад 1000 тонн насіння соняшнику за добу, і в Молдові просто недостатньо сировини для нього.

"За нашими оцінками, на ринку залишилося лише близько 100 000 тонн насіння соняшнику. Деякі фермери не хочуть продавати зараз за ринковою ціною, а хочуть залишити насіння, сподіваючись, що влітку ціни підвищаться", - пояснила Островецкі.

Водночас асоціація "Сила фермерів" звинувачує переробників, зокрема групу Trans-Oil, до якої входить Floarea Soarelui, в тому, що вони не хочуть пропонувати реальні ціни та намагаються диктувати свої умови. Floarea Soarelui купує насіння соняшнику за ціною 6754 леї ($380) за тонну, тоді як фермери просять за свою продукцію не менше ніж 8000 леїв ($450) або навіть 10 000 леїв ($570) за тонну.

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