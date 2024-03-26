Одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок.

Угорщина не запроваджуватиме знову заборону на імпорт меду з України

Незважаючи на вимоги виробників меду, Угорщина не запроваджуватиме знову заборону на імпорт меду з України.

Про це повідомляє Reuters.

Угорські виробники меду вважають, що дешевий мед з України знизив ціни та погрожує вивести їх з бізнесу. Через це протестувало близько 22 тис. бджолярів країни.

Міністр сільського господарства Іштван Надь сказав, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли настільки, на що сподівалися місцеві фермери.

Водночас це завдало шкоди компаніям, які упаковували та експортували мед до ЄС.

Іштван Надь наголосив, що експортерам меду потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати контрактні поставки.

Зазначається, що більшість меду надходить в ЄС із Китаю та України. Український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року.