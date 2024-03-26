Франція тисне на оборонну промисловість, щоб прискорити виробництво зброї для України, — Bloomberg

Очікується, що ракети класу "земля-повітря" вартістю близько 900 мільйонів євро будуть поставлені у 2026 році.

Франція чинить тиск на свою оборонну промисловість, щоб прискорити виробництво обладнання для України, а уряд погрожує нав’язати свою волю компаніям, які, на його думку, працюють надто повільно, пише Bloomberg.

"Я вперше не виключаю використання того, що дозволяє закон. Це означає, що якщо є затримки у виробництві, то ми будемо використовувати запити або право визначати пріоритетність замовлень", — заявив міністр оборони Себастьян Лекорню.

За його словами, у рамках військового планування Франції дозволяється подавати запити на персонал і запаси виробничих інструментів. Цей процес може забезпечити ефективний контроль уряду над активами компанії або прийняття рішень замість керівництва фірми.

Лекорню також згадав про затримки з виробництвом 200 ракет Aster, які держава замовила минулого року, виготовлених у Франції та Італії консорціумом MBDA. Він сказав, що для деяких постачальників оборонні замовлення можуть бути пріоритетнішими за цивільні. Очікується, що ракети класу "земля-повітря" вартістю близько 900 мільйонів євро будуть поставлені у 2026 році.

"Очевидно, що Росія становить для нас загрозу. Ми не можемо дозволити собі перемогу Росії", — сказав Лекорню.

"Враховуючи ситуацію на лінії фронту в Україні, ніхто не зрозуміє, чому міністр збройних сил не використає свої владні повноваження, щоб збільшити виробництво 155-мм боєприпасів, якщо це буде необхідно", —наголосив Лекорню.

За його словами, вартість незавершених французьких замовлень MBDA становить 3 мільярди євро.