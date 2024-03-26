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Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці

Окупанти продовжують знищувати Донецьку область.

Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці
Фото: скріншот

Російські війська скинули КАБ-1500 на житлову п’ятиповерхівку в Красногорівці Донецької області. Поліцейським вдалося евакуювати трьох постраждалих.

Про це пише МВС України.

Відомо, що у перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Янгол". Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і ще двох жінок, які попросили забрати їх "з пекла". 

Під час евакуації на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.

"Окупанти знищують Красногорівку, проте "Білі янголи" ще забезпечують людям можливість виїхати", — ідеться у повідомленні МВС.

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