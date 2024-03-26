Російська армія збійльшила кількість авіаударів на півдні України, — Сили оборони

Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій, саме тому посилив авіаудари та застосовують велику кількість ударних дронів.

Про це повідомляють у пресцентрі Сил оборони півдня.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили практику авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", — ідеться в повідомленні.

За добу окупанти здійснили чотири штурми на Оріхівському напрямку, з яких два у районі Малої Токмачки та два у районі Старомайорського.

Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.