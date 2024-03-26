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Росія атакувала Харків ракетою Х-35У, — прокуратура

Серед постраждалих 64-річний чоловік.

Росія атакувала Харків ракетою Х-35У, — прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росія у вівторок, 26 березня, вдарила по Харкову ракетою Х-35У, внаслідок  ракетного удрау постраждав 64-річний чоловік.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 березня близько 11:30 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік.

За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У.

Сьогодні вранці російські війська атакували Харків. Постраждала нежитлова будівля.

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