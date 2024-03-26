На Херсонщині росіяни атакували автобус з гуманітарною допомогою, — ОВА

У вівторок, 26 березня, російські окупанти атакували двома FPV-дронами автобус, який віз гуманітарну допомогу. На щастя, водій та пасажири залишилися живі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

У селі Одрадокам'янка російські окупанти вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Вибухівка знищила автобус з вантажем. Водій і пасажири залишилися живі.

Фото: Олександр Прокудін