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На Херсонщині росіяни атакували автобус з гуманітарною допомогою, — ОВА

Водій та пасажири дивом залишилися живі.

На Херсонщині росіяни атакували автобус з гуманітарною допомогою, — ОВА
обстріл автобуса з гумдопомогою. Херсонська область
Фото: Олександр Прокудін

У вівторок, 26 березня, російські окупанти атакували двома FPV-дронами автобус, який віз гуманітарну допомогу. На щастя, водій та пасажири залишилися живі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

У селі Одрадокам'янка російські окупанти вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Вибухівка знищила автобус з вантажем. Водій і пасажири залишилися живі. 

Фото: Олександр Прокудін

  • У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку на 50-річного чоловіка. Той із травмами перебуває у лікарні.
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