В Одесі вчора поранень зазнали десять людей, близько 300 квартир пошкоджені

Унаслідок учорашнього удару по Одесі поранені десять людей. Семеро з них станом на сьогодні перебувають у лікарнях, іншим надали допомогу на місці.
Унаслідок обстрілів пошкоджені близько трьох сотень квартир. Декілька будинків зруйновані, також значних руйнувань зазнав палац спорту, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.
"Станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", – сказав він.
Також внаслідок вчорашньої негоди тимчасово відключені від електропостачання 62 населених пунктів – це 19 тисяч абонентів.
Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби.
Кіпер закликав реагувати на всі тривоги.
- Учора вдень російська армія атакувала Одесу балістикою з території Криму. Ворог влучив по рекреаційній зоні, але удари зачепили житлові будинки.
- Це була друга балістична атака за день. Під час першої росіяни вдарили по Києву, унаслідок чого поранень зазнали десять людей, а житлові будинки та художня академія отримали пошкодження.