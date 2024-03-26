В Одесі вчора поранень зазнали десять людей, близько 300 квартир пошкоджені

У місті та в районі обмежили електропостачання.

Унаслідок учорашнього удару по Одесі поранені десять людей. Семеро з них станом на сьогодні перебувають у лікарнях, іншим надали допомогу на місці.

Унаслідок обстрілів пошкоджені близько трьох сотень квартир. Декілька будинків зруйновані, також значних руйнувань зазнав палац спорту, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів", – сказав він.

Також внаслідок вчорашньої негоди тимчасово відключені від електропостачання 62 населених пунктів – це 19 тисяч абонентів.

Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби.

Фото: Одеська ОВА в Telegram Руйнування після удару

Кіпер закликав реагувати на всі тривоги.