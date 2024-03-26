“Передайте нам ці кляті Patriots”: Кулеба закликав союзників не зволікати із поставками ППО

Дипломат зауважив, що ці системи змогли б захистити не лише життя людей, а й економіку країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Politico, не підбираючи слів, закликав союзників не зволікати із поставками систем ППО, які терміново потрібні країні для відбиття зростаючих ракетних атак Росії.

“Передайте нам ці кляті Patriots”, – сказав Кулеба.

Американські ракети “земля-повітря” Patriot є найкращою системою захисту для боротьби з балістичними ракетами, які останніми днями все більше використовуються Росією проти України.

“Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriots, ми б змогли захистити від руйнування не лише життя наших людей, а й нашу економіку”, — додав він.

Для киян чудово зрозуміла необхідність такого захисту. Лише за годину до зустрічі Кулеби з Politico в міністерстві закордонних справ у понеділок українська столиця зазнала удару російських балістичних ракет.

Ракети були перехоплені засобами ППО Patriot. Але дев'ять людей, у тому числі дівчина-підліток, все одно постраждали від падіння уламків, у тому числі в районі, де знаходився Кулеба.

Вимога міністра закордонних справ прозвучала у важкий для України момент у її спробі дати відсіч російській армії. Підтримка Заходу, сильна на початку вторгнення два роки тому, останніми місяцями послабшала, оскільки новий великий пакет допомоги США на 60 млрд доларів затримувався в Конгресі.