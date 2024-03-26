Росіяни знову вдарили по Харкову. Є влучання в Шевченківському районі

Російська армія вранці вівторка обстріляла Харків.
Подробиці обстрілу з'ясовують, але попередньо відомо про влучання в Шевченківський район міста. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Терехов.
"Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", – написав він об 11:41.
Синєгубов уточнив, що під ударом опинилася житлова забудова, однак мер потім уточнив, що житлові будівлі не постраждали.
"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає", – сказав він.
- Ворог атакував місто і сьогодні вночі – ударними дронами.
- До цього росіяни прицільно били по енергетичній інфраструктурі області, внаслідок чого там впровадили вимушені відключення світла. Через пошкодження декілька днів не працював харківський метрополітен, але вчора енергетики змогли відновити його роботу.