Росіяни знову вдарили по Харкову. Є влучання в Шевченківському районі

За попередніми даними, під обстріл потрапив Шевченківській район.

Російська армія вранці вівторка обстріляла Харків.

Подробиці обстрілу з'ясовують, але попередньо відомо про влучання в Шевченківський район міста. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Терехов.

"Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо", – написав він об 11:41.

Синєгубов уточнив, що під ударом опинилася житлова забудова, однак мер потім уточнив, що житлові будівлі не постраждали.

"Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених та загиблих, на щастя, немає", – сказав він.