Малюк прокоментував "рішення" росіян заочно арештувати його

Голова Служби безпеки Василь Малюк прокоментував рішення московського суду заочно арештувати його на два місяці.
Росіяни вирішили оголосили Малюка в федеральний і міжнародний розшук. У наданому коментарі LB.ua голова СБУ сказав, що рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу.
"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", – зазначив керівник СБУ.
- Оголошення Росією в міжнародний розшук не означає, що бодай один правоохоронний орган або суд інших країн вирішить зробити те саме.
- Раніше РФ через "ручні" суди влади неодноразово наголошувала українських політиків, військових і правоохоронних високопосадовців у розшук. Торік вона "розшукувала" Валерія Залужного, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, і Олександра Сирського, який є ним зараз.