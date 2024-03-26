Малюк прокоментував "рішення" росіян заочно арештувати його

Голова Служби безпеки Василь Малюк прокоментував рішення московського суду заочно арештувати його на два місяці.

Росіяни вирішили оголосили Малюка в федеральний і міжнародний розшук. У наданому коментарі LB.ua голова СБУ сказав, що рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу.

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", – зазначив керівник СБУ.