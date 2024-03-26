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Малюк прокоментував "рішення" росіян заочно арештувати його

Голова СБУ вважає це не вартим уваги. 

Малюк прокоментував "рішення" росіян заочно арештувати його
Василь Малюк
Фото: надано пресслужбою СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк прокоментував рішення московського суду заочно арештувати його на два місяці.

Росіяни вирішили оголосили Малюка в федеральний і міжнародний розшук. У наданому коментарі LB.ua голова СБУ сказав, що рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу. 

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", – зазначив керівник СБУ.

  • Оголошення Росією в міжнародний розшук не означає, що бодай один правоохоронний орган або суд інших країн вирішить зробити те саме.
  • Раніше РФ через "ручні" суди влади неодноразово наголошувала українських політиків, військових і правоохоронних високопосадовців у розшук. Торік вона "розшукувала" Валерія Залужного, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, і Олександра Сирського, який є ним зараз.
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