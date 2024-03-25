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Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки, - Зеленський

Не залишайте людей наодинці зі складнощами, закликав президент.

Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Київ атакували балістичними ракетами, пошкоджені будинки, будівля академії мистецтв. Постраждали люди, всім надано необхідну допомогу. Слава богу, в академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Одесі та Миколаєві непроста ситуація після ударів по енергообʼєктах, усі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень завдали удару по Одесі, внаслідок якого були травмовані люди. Особливо складна ситуація у Харкові, але кожен день потроху додає енергії місту. 

“Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки, і навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами”, - закликав президент.

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Також сьогодні були доповіді військових, розвідки, СБУ про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Була і доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка щодо наявних загроз. 

“Ми всі в нашій державі маємо бути вдячні бойовій Службі безпеки України, яка справді сильно б’є ворога та досягає дуже потрібних Україні цілей разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки. Я вдячний кожному воїну СБУ, усім у спецслужбі, хто працює справді ефективно заради України”, - наголосив голова держави.

Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі – особливій вечері, яка відбувається в час місяця Рамадан. Разом із представниками української мусульманської спільноти, разом із воїнами-мусульманами, із представниками дипломатичного корпусу держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, із представниками кримськотатарського народу. 

“Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше”, - підкреслив президент України.

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