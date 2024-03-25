​Голова СБУ про зрадників України: "Маємо задокументувати кожну таку гадюку"

За минулий рік виявили 47 агентурних мереж в Україні.

У 2023 році Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж, які працювали над тим, аби підірвати національну безпеку нашої держави.

Про це в етері телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, курували діяльність зрадників російські спецслужби. Малюк підкреслив, що вдалося їх обіграти.

"Я б не недооцінював ворога. Дійсно скажу, що вони є сильними спецслужбами, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. Відповідним маркером нашої результативності є результат за минулий рік, коли були виявлені 47 агентурних мереж... Це різнокаліберні агентурні мережі: від тих, де діяли чинні народні депутати, до тих, де діяли окремі представники Сил оборони", - розповів голова СБУ.

Малюк пригадав викриття і затримання групи радикально налаштованих осіб, які діяли на Київщині, і які за завданням ФСБ Росії пройшли курси операторів бойових дронів та придбали ці дрони. СБУ їх затримала тоді, коли зрадники готувалися знищити Patriot.

Іншу агентурну мережу викрили на Одещині, куратор якої перебував у Придністровському регіоні Молдови. Спецслужба змогла виманити його на підконтрольну Україні територію і схопила.

У ще іншу група, за словами Малюка, входили чинні та екснардепи Олександр Дубінський, Андрій Деркач, їх курував перший заступник російського ГПУ ,уродженець Вінниччини Володимир Алексєєв.

"Я серед особового складу називаю це справжніми "гадюшниками" і кожну, вибачте, таку гадюку ми маємо задокументувати. Сьогодні підхід в документуванні злочинів проти основ національної безпеки є наступним: ми маємо виявити всіх і задокументувати всю мережу, а не одноосібного держзрадника. І тут використовується досвід, який ми свого часу здобули в ході документування транснаціональної злочинності», - підкреслив голова СБУ.