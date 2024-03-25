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Умєров і Сирський зустрілись у Києві із делегацією голів комітетів Європарламенту

"Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", - наголосив голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер.

Умєров і Сирський зустрілись у Києві із делегацією голів комітетів Європарламенту
Зустріч Рустема Умєрова і Олександра Сирського із делегацією голів комітетів Європарламенту
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрілись у Києві із делегацією голів комітетів Європейського парламенту.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Умєров наголосив на великому значенні допомоги Європарламенту і Європейського Союзу Україні для протистояння російській агресії.

Голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит відразу декількох голів комітетів Європарламенту в Україну є сигналом непохитної всепартійної підтримки нашої держави.

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", – сказав Макалістер.

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