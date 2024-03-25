У Єврокомісії закликали Україну наблизити транспортне законодавство до стандартів ЄС

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе та перший заступник голови Комітету Вадим Галайчук зустрілися з делегацією Генерального директорату з мобільності та транспорту Європейської Комісії, на чолі з його директоркою Магдаленою Копчинською.
Як йдеться на сайті Верховної ради України, Магдалена Копчинська зауважила, що Україні варто пріоритезувати законодавство у сфері траспорту, яке буде наближати Україну до стандартів Європейського Союзу. І, відповідно, гарантувати, що Україна вже сьогодні максимально наближається до ЄС.
Зазначається, що наразі Україні вже надано додаткові преференції в торгівлі з ЄС та у транспортному сполученні з Європейським Союзом. Але, одночасно, вона максимально намагається відповідати стандартам, які закладені в євроспільноті у цій царині.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, зі свого боку, заявила, що Комітет з питань інтеграції України до ЄС активно працює і зацікавлений у якнайшвидшій адаптації законодавства України до права ЄС. Зараз Комітет надає висновки не лише до законопроєктів, підготовлених до першого читання, а й до проєктів, доопрацьованих до другого читання. А також до законопроєктів, які визначені пріоритетними для інтеграції України до Євросоюзу.
Українська сторона подякувала за допомогу ЄС у створенні Шляхів солідарності, які ініціювали у травні 2022 року для того, щоб Україна могла зберегти свої торговельні шляхи, і щоб товари могли рухатися в обох напрямках – з України і в Україну.
За даними, сукупна вартість торгівлі через Шляхи солідарності оцінюється у приблизно 139 мільярдів євро, з яких понад 46 мільярдів євро складає український експорт та понад 93 мільярди євро – український імпорт.
Крім іншого, голова комітету нагадала представникам Єврокомісії про проблеми блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Вона зауважила, що це питання досить складно вирішити саме на двосторонньому рівні. Тому ця ситуація потребує активної участі Брюсселя у врегулюванні.
"Чим більше ми виробляємо, чим більше можемо експортувати – тим більше ми можемо самі підтримувати свою економіку", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона додала, що метою України наразі є хоча б повернення до довоєнного рівня експорту.
- 21 березня Україна і Єврокомісія провели перше за п'ять років засідання в межах транспортного діалогу. Сторони обговорили співпрацю щодо “Шляхів солідарності”, мережі TEN-T, розбудови прикордонної інфраструктури, продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, розвитку експортних потужностей на морі та залізниці, підтримку авіагалузі.
- У січні Європейська комісія схвалила виділення 126 мільйонів євро Румунії для підтримки інвестицій у порти, які зіткнулися з збільшенням торгових потоків після повномасштабного вторгнення. Цей захід повинен сприяти потокам торгівлі в Україну та з України відповідно до цілей плану дій ЄС "Шляхи солідарності".
- Україна підписала підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
- "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
- Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
- Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.