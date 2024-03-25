У Єврокомісії закликали Україну наблизити транспортне законодавство до стандартів ЄС

Сукупна вартість торігвлі через Шляхи солідарності оцінюється у приблизно 139 мільярдів євро, з яких понад 46 мільярдів євро складає український експорт та понад 93 мільярди євро – український імпорт.

Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе та перший заступник голови Комітету Вадим Галайчук зустрілися з делегацією Генерального директорату з мобільності та транспорту Європейської Комісії, на чолі з його директоркою Магдаленою Копчинською.

Як йдеться на сайті Верховної ради України, Магдалена Копчинська зауважила, що Україні варто пріоритезувати законодавство у сфері траспорту, яке буде наближати Україну до стандартів Європейського Союзу. І, відповідно, гарантувати, що Україна вже сьогодні максимально наближається до ЄС.

Зазначається, що наразі Україні вже надано додаткові преференції в торгівлі з ЄС та у транспортному сполученні з Європейським Союзом. Але, одночасно, вона максимально намагається відповідати стандартам, які закладені в євроспільноті у цій царині.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, зі свого боку, заявила, що Комітет з питань інтеграції України до ЄС активно працює і зацікавлений у якнайшвидшій адаптації законодавства України до права ЄС. Зараз Комітет надає висновки не лише до законопроєктів, підготовлених до першого читання, а й до проєктів, доопрацьованих до другого читання. А також до законопроєктів, які визначені пріоритетними для інтеграції України до Євросоюзу.

Українська сторона подякувала за допомогу ЄС у створенні Шляхів солідарності, які ініціювали у травні 2022 року для того, щоб Україна могла зберегти свої торговельні шляхи, і щоб товари могли рухатися в обох напрямках – з України і в Україну.

За даними, сукупна вартість торгівлі через Шляхи солідарності оцінюється у приблизно 139 мільярдів євро, з яких понад 46 мільярдів євро складає український експорт та понад 93 мільярди євро – український імпорт.

Крім іншого, голова комітету нагадала представникам Єврокомісії про проблеми блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Вона зауважила, що це питання досить складно вирішити саме на двосторонньому рівні. Тому ця ситуація потребує активної участі Брюсселя у врегулюванні.

"Чим більше ми виробляємо, чим більше можемо експортувати – тим більше ми можемо самі підтримувати свою економіку", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що метою України наразі є хоча б повернення до довоєнного рівня експорту.