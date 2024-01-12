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ЄС надає Румунії 126 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту

Допомогу надаватимуть логістичним компаніям, які працюють у портах Румунії.

ЄС надає Румунії 126 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
Балкер ANNA-THERESA
Фото: Мінінфраструктури

Європейська комісія схвалила виділення 126 мільйонів євро Румунії для підтримки інвестицій у порти, які зіткнулися з збільшенням торгових потоків після повномасштабного вторгнення.

"Цей захід сприятиме потокам торгівлі в Україну та з України відповідно до цілей плану дій ЄС "Шляхи солідарності", – йдеться у повідомленні Єврокомісії. 

Згідно зі схемою, допомога надаватиметься у формі грантів до 10 мільйонів євро логістичним компаніям, які працюють у портах Румунії, що розташовані на східному кордоні ЄС (Констанца, Галац, Джурджу); канал Дунай – Чорне море (Пуарта Альба, Мідія та Наводарі); Сулінський канал або в портах-супутниках Констанці (Мідія та Мангалія).

"Ця схема вартістю 126 мільйонів євро дозволить Румунії зменшити вузькі місця, створені раптовим сплеском товарів, які надходять до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря", – зазначила Маргрете Вестагер, віцепрезидентка Єврокомісії з конкурентної політики.

Вона додала, що це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи конкуренцію на єдиному ринку.

Румунія повідомила Комісію, що планує підтримати компанії, які працюють у певних румунських портах, щоб інвестувати в додаткові потужності для переробки товарів, які відхилилися від їхніх звичайних торгових маршрутів через війну РФ проти України.

Триватиме програма до кінця цього року.

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