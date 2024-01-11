В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Низка громад Черкащини відновлюють полювання на лиса
Низка громад Черкащини відновлюють полювання на лиса
​Нардепка Безугла образилася на "слуг" і йде із партії: "Встромляють ніж у спину"
​Нардепка Безугла образилася на "слуг" і йде із партії: "Встромляють ніж у спину"
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
ГоловнаЕкономікаДержава

Українські та молдовські митники запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску

Це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон.

Українські та молдовські митники запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

У залізничному пункті пропуску “Кучурган-Новосавицьке” українські та молдовські митники запустили спільний контроль.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

“Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення “Кучурган - Новосавицьке” до впровадження спільного контролю”, - йдеться у повідомленні.

Цей пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабміну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Втім, минулої осені він відновив роботу завдяки проєкту, який передбачає одночасне проведення контрольних заходів службами суміжних країн. 

Держмитслужба нагадала, що запровадження спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними країнами є одним із пріоритетних завдань у найближчій перспективі. Це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон.

  • У червні Україна і Молдова домовилися побудувати міст через Дністер. Ямпільський міст має стати альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць".

  • У жовтні Україна відкрила пункт пропуску Кучурган на кордоні з Молдовою, який був закритий з початку повномасштабної війни.

  • Також у жовтні Україна та Молдова домовилися про спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies