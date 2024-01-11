Українські та молдовські митники запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску

Це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон.

У залізничному пункті пропуску “Кучурган-Новосавицьке” українські та молдовські митники запустили спільний контроль.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

“Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення “Кучурган - Новосавицьке” до впровадження спільного контролю”, - йдеться у повідомленні.

Цей пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабміну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Втім, минулої осені він відновив роботу завдяки проєкту, який передбачає одночасне проведення контрольних заходів службами суміжних країн.

Держмитслужба нагадала, що запровадження спільного контролю в пунктах пропуску із суміжними країнами є одним із пріоритетних завдань у найближчій перспективі. Це сприятиме прискоренню переміщення товарів і транспортних засобів через кордон.