Україна і Молдова домовилися побудувати міст через Дністер

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

"Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході «Ямпіль – Косеуць», яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав. Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач», через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою", - зазначили в Мінінфраструктури.

Загальна довжина мосту - понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності,, а для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує за власний рахунок побудувати міст через Дністер в Ямполі. Цей міст замість порому анонсувала ще попередня влада. Зараз зв'язок між Україною і Молдовою через річку Дністер у межах Вінницької області забезпечується єдиним мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Крім того, в 2021 році президент Володимир Зеленський повідомив про "амбітну ціль" - будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишинів.