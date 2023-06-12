Politico зробив прогноз щодо наступного складу Європарламенту

POLITICO зробило прогноз щодо можливого складу наступної палати Європейського парламенту, вибори до якого відбудуться у 2024 році.

Група Європейських консерваторів і реформістів (ECR), членами якої є прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та правляча партія Польщі “Право і справедливість”, можуть отримати додаткові місця порівняно з поточним розподілом − головним чином завдяки потужній підтримці партії Мелоні “Брати Італії”.

“Якщо поточні результати опитування отримають на справжніх виборах, цих додаткових місць буде достатньо, щоб зробити центристсько-ультраправий альянс з EPP (Європейська народна партія), Renew Europe (Оновити Європу) та ECR (Європейські консерватори та реформісти)”, − пише видання.

Тим часом у “Зелених” (The Greens, Зелені - Європейський вільний альянс) ситуація складна. Несприятливі тенденції опитувань у Німеччині та інших країнах вказують на “значну” втрату місць на наступних виборах. Навіть якщо їм пощастить, прогнозують “політично слабшу групу Зелених”.

Для ЄНП, Прогресивний альянс соціалістів та демократів (S&D) та Renew − традиційно найбільших груп парламенту − довгострокова тенденція до зниження, ймовірно, продовжиться. Але навіть з урахуванням певних втрат ці три групи, ймовірно, залишаться найбільшими в парламенті, маючи загальну більшість у наступному законодавчому терміні.

“Навіть якщо вибори підуть катастрофічно не так для “Зелених”, S&D і Renew, сценарій надзарядженого правого альянсу − що складається з EPP плюс ECR і союзників − виглядає надуманим. Навіть якщо вони об’єднаються з ультраправою групою “Ідентичність і демократія”, альянс не набере більшості”, − пише Politico.

Вибори до Європейського парламенту проводяться кожні 5 років у червня. Європарламент обирається громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою Європейського союзу парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу.

Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. В даний час в парламенті представлено 7 фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.