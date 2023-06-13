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Німеччина буде постачати Україні додаткову зброю, - Шольц

Також Німеччина зосередиться на створенні хабів для ремонту пошкодженої техніки.

Німеччина буде постачати Україні додаткову зброю, - Шольц
Президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер Німеччини Олаф Шольц виступають на полях Мюнхенської
Фото: EPA/UPG

За підсумками зустрічі лідерів Веймарського трикутника канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про плани Німеччини щодо підтримки України.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми зосереджуємося на тому, що потрібно... Постачаємо додаткову зброю”, - сказав Шольц, і пообіцяв допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. 

Він нагадав, що Німеччина надала Україні протиповітряні системи IRIS-T, Patriot та зенітні установки Gepard.

Також Шольц зазначив, що Берлін робить усе можливе для налагодження додаткового виробництва боєприпасів в Німеччині та інших країнах.

“Ми також працюємо над створенням центрів ремонту, це вже сталося в Румунії, сподіваюся, що Польщі це теж станеться і ми домовимося про це ще до саміту НАТО”,- зазначив Шольц.

Також канцлер зауважив, що деякі озброєння можна ремонтувати на місці, і над цим зараз  ведеться відповідна робота.

Раніше повідомлялось, що у Парижі відбулася зустріч лідерів країн Веймарського трикутника - Польщі, Німеччини та Франції. На заході йшлося про членство України в НАТО та ЄС. 

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