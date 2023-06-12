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На Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна, - Федоров

Частину окупантів внаслідок удару вивозили на “швидких”, а когось не встигли дістати з-під завалів.

На Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна, - Федоров
Фото: Іван Федоров

На Азовському узбережжі Запорізької області ЗСУ продовжують удари по базам російських окупантів. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні особливо спекотно було в Приморську Запорізької області - не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку “Сонячна”, - розповів Федоров. 

Він додав, що частину окупантів внаслідок удару вивозили на “швидких”, а когось не встигли дістати з-під завалів. 

Іван Федоров також нагадав, що у п’ятницю українські захисники ударили по базі відпочинку “Експрес” Генічеського району. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі на Запоріжжі вночі 12 червня вибухнув теплотяг у локомотивному депо. А 3 червня під Мелітополем стався вибух на залізничній колії.

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