На Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна, - Федоров

Частину окупантів внаслідок удару вивозили на “швидких”, а когось не встигли дістати з-під завалів.

На Азовському узбережжі Запорізької області ЗСУ продовжують удари по базам російських окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні особливо спекотно було в Приморську Запорізької області - не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку “Сонячна”, - розповів Федоров.

Він додав, що частину окупантів внаслідок удару вивозили на “швидких”, а когось не встигли дістати з-під завалів.

Іван Федоров також нагадав, що у п’ятницю українські захисники ударили по базі відпочинку “Експрес” Генічеського району.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі на Запоріжжі вночі 12 червня вибухнув теплотяг у локомотивному депо. А 3 червня під Мелітополем стався вибух на залізничній колії.