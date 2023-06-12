За минулий тиждень наші захисники звільнили сім населених пунктів, - Маляр

Серед них - Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка і Благодатне.

Під час наступальної операції українського війська у Донецькому та Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне.

"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км", - додала Маляр.

Нагадаємо, 11 червня у Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та Макарівки (під час операції вдалося взяти в полон російських військових.). А бійці 7-го окремого батальйону заявили також про звільнення Нескучного Донецької області.

12 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі Донецької області.

Влада Донеччини повідомила, що у звільнених населених пунктах області проводять "зачистку", а їхніх жителів евакуюють.